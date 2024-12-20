В Азербайджане утверждены "Условия определения доминирующего положения финансовых институтов"

Утверждены "Условия определения доминирующего положения финансовых институтов (пределы и критерии определения доли рынка)".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, финансовое учреждение считается занимающим доминирующее положение, если в порядке, установленном настоящим документом, оно имеет 50-процентную или более долю рынка на соответствующем рынке.

Финансовые учреждения, действия которых прямо или косвенно носят совместный характер на соответствующем рынке, каждое из которых имеет долю рынка более 10 процентов (за основу берутся те, которые имеют наибольшую долю), считаются занимающими совместное доминирующее положение в следующих случаях: когда совместная рыночная доля 2 финансовых учреждений на соответствующем рынке превышает 50 процентов; когда совместная рыночная доля 3 или 4 финансовых учреждений на соответствующем рынке превышает 70 процентов.

При определении совместной доминирующей позиции финансовых институтов в случаях, установленных настоящим документом, их действия прямо или косвенно определяются органом конкуренции по согласованию с Центральным банком Азербайджанской Республики.