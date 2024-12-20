В Азербайджане списали образовательные кредиты на сотни тысяч манатов

За три года азербайджанское государство оплатило ровно половину кредитов, предоставленных 173 студентам с высоким общим средним коэффициентом успеваемости (UOMG).

Как передает Day.Az, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов на брифинге, посвященном деятельности фонда за 3 года.

"А для выпускников, получивших около 400 стандартных образовательных студенческих кредитов, эта скидка составила 25%. Общая сумма средств, погашенных за отчетный период по кредитам выпускников с высоким коэффициентом успеваемости, составила около 444 тыс. манатов", - сказал он.

Недавно стало известно, может ли иностранец получить образовательный кредит в Азербайджане.