https://news.day.az/officialchronicle/1716979.html Рамиль Рзаев назначен послом Азербайджана в Индонезии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева Рамиль Абиль оглу Рзаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индонезия. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Рамиль Рзаев назначен послом Азербайджана в Индонезии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Рамиль Абиль оглу Рзаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индонезия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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