Рамиль Рзаев назначен послом Азербайджана в Индонезии

Рамиль Абиль оглу Рзаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индонезия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.