ЦБ Азербайджана утвердил новую концепцию

В рамках совместного со Всемирным банком проекта "Модернизация финансового сектора" Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Концепцию политики по внедрению риск-ориентированного надзора".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, данная концепция направлена на создание эффективной системы надзора в финансовом секторе в соответствии с передовой международной практикой, что в конечном итоге способствует минимизации системных рисков в финансовой сфере.

Отмечается, что документ также обеспечит коммуникацию Центрального банка с местным и международным сообществом относительно нового подхода к надзору.

В рамках Концепции была разработана риск-ориентированная система надзора ARAS (Azerbaijan Risk Assessment System - Система оценки рисков Азербайджана), которая включает раннее выявление рисков, связанных с деятельностью поднадзорных субъектов, их оценку и оценку процессов управления рисками, а также внедрение пропорционального и превентивного надзорного режима.

Документ концептуально охватывает период риск-ориентированного надзора, определяя организационную структуру надзорного процесса, включая функции Надзорного комитета и других структур. Надзорный комитет будет выполнять такие функции, как утверждение надзорных инструкций, формирование обоснованных суждений, пересмотр надзорной практики, представление проектов годовых планов надзора и приоритетов на рассмотрение Правления.

С текстом документа можно ознакомиться по следующей ссылке:

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının risk əsaslı nəzarət üzrə Siyasət Konsepsiyası