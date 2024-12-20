В Баку ведутся подготовительные работы к празднованию Нового года

В связи с проведением 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников, исполнительные власти города Баку и районов столицы Азербайджана проводят соответствующие подготовительные мероприятия.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что уже завершены работы по украшению парков, площадей и улиц города, установке новогодних атрибутов, светильников и других украшений.

В связи с праздником традиционно украшены проспект Нефтяников, улицы Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалийят и проспект Азербайджана.

На круге "Азнефть" установлена новогодняя ёлка. Эта локация сохраняет традицию празднования в одном из знаковых мест города и встречает приезжающих сюда граждан, туристов в великолепном новогоднем образе.

Также районным исполнительным властям было рекомендовано в связи с праздником подготовить на своей территории образцовые улицы.

Эти подготовительные работы не только создают праздничное настроение, но и отражают красоту и культурное богатство города Баку.