https://news.day.az/officialchronicle/1717069.html Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором выразил глубокую благодарность братской Турецкой Республике и лично Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего 19 декабря 2024 года 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в столице Египта, Каире.
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором выразил глубокую благодарность братской Турецкой Республике и лично Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего 19 декабря 2024 года 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в столице Египта, Каире.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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