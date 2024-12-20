https://news.day.az/officialchronicle/1717006.html Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины, заслуженный учитель Украины, лауреат азербайджанского ордена "Достлуг" Валентина Антоненко направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины, заслуженный учитель Украины, лауреат азербайджанского ордена "Достлуг" Валентина Антоненко направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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