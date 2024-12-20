Скончался народный художник Азербайджана

Народный художник Азербайджана, первый главный художник города Баку Тофиг Агабабаев скончался в возрасте 97 лет.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил основатель музейного центра "Хазар" Сиявуш Ализаде. Церемония прощания с художником состоится сегодня в 14:00 в мечети Тезе Пир.

Тофиг Агабабаев родился в 1928 году в городе Баку. Он создал произведения в области монументального декоративно-прикладного искусства, графики и живописи. Триптих "Азербайджанская лирика" (керамика, 1960, Азербайджанский художественный музей), мозаичное панно "Азербайджанский цирк" в Бакинском государственном цирке в 1967 году были удостоены премии Совета Министров Азербайджанской ССР. В 1966-1968 годах работал главным художником города Баку.

Произведения Тофика Агабабаева хранятся в Азербайджанском Государственном музее, в Фонде Союза художников Азербайджана, в музеях США, Британии, Канады и многих других частных галереях. В 1992 году был награжден почетным званием Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики, в 2006 году-народный художник.

Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Тофигу Агабабаеву в 2008 году была присвоена президентская персональная стипендия, а в 2023 году он был награжден орденом "Шохрат".