Тофиг Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджана при ООН

Тофиг Фуад оглу Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.