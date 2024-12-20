https://news.day.az/officialchronicle/1716973.html Тофиг Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджана при ООН - Распоряжение Тофиг Фуад оглу Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Тофиг Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджана при ООН - Распоряжение
Тофиг Фуад оглу Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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