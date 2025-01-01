Как держать себя в тонусе в новогодние праздники?

Главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина дала советы по сохранению здоровья во время обильных новогодних застолий, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Чтобы не допустить перегрузку организма, она порекомендовала избегать чрезмерного количества блюд и отдавать предпочтение легким салатам из свежих овощей и зелени с натуральными заправками (йогурт, сметана, растительное масло с травами).

Запеченные птица, мясо и рыба с домашними соусами предпочтительнее жареных блюд, уточнила эксперт. Вместо покупных сладостей лучше предложить фрукты или низкокалорийные десерты (например, ягодный сорбет).

- Несладкие напитки без газа замедляют поступление алкоголя в кровь, а газированные - ускоряют, - отметила Пичугина в интервью "Радио 1".

Эксперт посоветовала использовать небольшие тарелки, чтобы контролировать объем потребляемой пищи, и легко перекусить перед походом в ресторан или в гости. Следует ограничить потребление соленых, копченых и маринованных продуктов, которые в сочетании с алкоголем могут вызвать гипертонический криз.

Жирные блюда также лучше исключить, поскольку вместе со спиртными напитками они могут спровоцировать приступ панкреатита. Соблюдение этих рекомендаций поможет насладиться праздником, сохранив при этом хорошее самочувствие.