Дом, который построил он: плоды стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Я внимательно прослушал обращение, которое сделал Президент Ильхам Алиев по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. И знаете, что меня в очередной раз приятно удивило? Гордость главы нашего государства за то, каким сильным и самодостаточным является современный Азербайджан. Это была гордость отца за успехи сына, гордость великого архитектора за возведённый им шедевр. Впрочем, даже эти сравнения не в состоянии точно передать суть происходящего.

"Международный авторитет нашей страны значительно вырос. В экономике страны есть положительная динамика, возросла наша военная мощь. В стране царит стабильность. Азербайджанский народ жил в условиях безопасности", - заявил в своем обращении глава нашего государства.

Два предложения, которые быстро читаются и произносятся. Но как же тяжело претворить в жизнь все сказанное Президентом Азербайджана!

Мы же видим, что не видно конца и края российско-украинской войне. Ее жертвами стали сотни тысяч человек погибшими и ранеными с обеих сторон. Миллионы украинцев и россиян стали беженцами и вынужденными переселенцами. По прогнозам, в 2025 году дефицит бюджета Украины составит около 20% ВВП. Почти вся эта сумма - 38 миллиардов долларов - будет финансироваться из внешних источников. Экономика же России погружается в стагфляцию.

Уже подсчитано, что общий "военный перерасход" бюджетных денег - то есть разница между запланированными и фактическими расходами - за четыре года (2022-2025), вероятно, достигнет 23 трлн рублей, или почти целого бюджета России 2021 года. В этих условиях стремительно растет инфляция, сопровождаемая стагнацией экономики России. Остановить все это уже невозможно.

С острым экономическим кризисом столкнулись и многие европейские страны. В том числе и макроновская Франция. Там экономический рост составил всего лишь 0,8%. По сути, это тоже стагнация французской экономики, сопровождающаяся ростом ее внешнего долга. А правительство Германии пересмотрело свой прогноз по ВВП на этот год и теперь ожидает сокращения экономики на 0,2%. Падение ВВП по итогам текущего года вслед за сокращением на 0,3% в прошлом году станет лишь вторым случаем двухлетнего спада с момента воссоединения Западной и Восточной Германии в 1990 году.

А теперь, обратим взор на наши экономические показатели. В этом году рост валового внутреннего продукта составил более 4 процентов, валового внутреннего продукта в ненефтяном секторе - свыше 6 процентов, а рост в ненефтяной промышленности превысил 7 процентов. Мы увеличили наши валютные резервы, и в настоящее время они превышают 72 миллиарда долларов. Такие цифры привел Президент Азербайджана в своем обращении.

Глава государства отметил, что "мы сократили наш внешний долг, и сегодня внешний долг Азербайджана составляет всего 5,2 миллиарда долларов.

"Иными словами, наши валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз. Пусть теперь мне покажут какую-либо развитую страну, где показатели близки к этим цифрам", - заявил он.

И это правда. Нет в мире второй такой страны, где параллельно шло сокращение внешнего долга и увеличение "подушки безопасности" в виде валютных резервов!

А ведь Азербайджану необходимо тратить колоссальные средства на восстановление освобожденных территорий. С 2021 года по сегодняшний день Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов. Колоссальная сумма! Но, в следующем году на эти цели будет выделено еще 4 миллиарда манатов. При этом, Азербайджан вынужден увеличить и свои военны расходы - до 8,4 миллиарда манатов.

Как подчеркнул глава нашего государства, Азербайджан с радостью бы поменял эти цифры местами и потратил бы больше на восстановление освобожденных территорий, на решение социально-экономических вопросов, а не на армию. Но такова существующая реальность - мы должны учитывать планы армянских "реваншистов", а также союзников Армении из числа ведущих мировых держав, которые привыкли добиваться своих целей, погружая те или иные страны в пучину управляемого хаоса.

С Азербайджаном ни у кого этого не получалось, не получается сейчас и не получится в будущем. Ведь во главе нашего государства стоит политический деятель мирового масштаба, который всегда смело и жестко отстаивал национальные интересы Азербайджана. Сейчас во всем мире цитируют Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который занял справедливую и твердую позицию в диалоге с Россией, после авиакатастрофы пассажирского самолета, следовавшего рейсом Баку-Грозный.

Но ровно такую же позицию глава нашего государства занимал и ранее, указывая на действия президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего уже верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, уходящего руководства США. Причем, свою позицию Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда озвучивал открыто и жестко.

Вот и в своем нынешнем обращении он указал на то, что планы этих государств, в том числе и по очернению проходившего в Баку климатического форума ООН СОР29, потерпели фиаско. "Надеюсь, что с конца января следующего года этой политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец. В любом случае, надежды большие", - заявил глава государства.

Речь шла о том, что очень многое может измениться после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Но, в любом случае, мы уже видим пример превращения Азербайджана в государство, с позицией которого вынуждены считаться в столицах ведущих мировых держав. Президент Азербайджана уже создал государство, которые добивается исторических побед, невзирая на их планы и провокации. Мы уже живем в государстве, которое демонстрирует устойчивый экономический рост, в котором царит мир, в котором каждый из нас спокоен за настоящее и будущее своих детей.

Это то, за что я лично благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который может гордиться плодами своей блестящей стратегии государственного строительства.