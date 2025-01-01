Автор: Акпер Гасанов

В обзоре Euronews о самых успешных и неудачливых политиках года говорится, что политические и экономические трудности во Франции ставят под удар карьеру президента этой страны Эммануэля Макрона. По мнению авторов статьи, когда-то Макрон считался одним из самых сильных и проевропейских национальных лидеров, но теперь, похоже, ему предстоит стать "хромой уткой".

"Как бы то ни было, 2024 год для президента Франции выдался катастрофическим. На июньских выборах в Европарламент его ультраправые соперники - Национальное объединение, заняли 30 из 81 места. Назначенные следом внеочередные выборы в стране привели к потере центристского большинства и в Национальной ассамблее. Первая попытка сформировать правительство под руководством бывшего комиссара ЕС по правам человека Мишеля Барнье провалилась, когда он попытался достичь консенсуса по бюджету на 2025 год. Не факт, что его преемник, макронист Франсуа Байру, добьется большего; между тем Париж находится под давлением Брюсселя, требующего сократить один из самых высоких дефицитов в еврозоне", - говорится в статье.

Со всем сказанным в ней невозможно не согласится. Сделав два уточнения. Во-первых, политический крах Макрона начался вовсе не в этом году, а с того самого момента, как он совершил роковую ошибку, встав не на сторону справедливости, а на сторону лжи в армяно-азербайджанском конфликте. Мы помним все его потуги воспрепятствовать победному маршу нашей армии в ходе той войны. Макрон тогда опустился до тиражирования фейковых новостей армянской пропаганды.

А после завершения 44-дневной войны французский Сенат, где большинство у макроновской партии, принял решение о признании "независимости" так называемого "арцаха". Эта бумажка изначально была чисто гигиенического предназначения. Но осенью прошлого года, после блестящего проведения антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, ее даже в этих целях использовать было бесполезно.

Но Макрон ведь не угомонился. Он пытался, аж пять раз, протащить через Совет Безопасности ООН резолюцию с осуждением Азербайджана за ... де-оккупацию им своих земель. И тут его ждало фиаско. Оно сопровождало его всякий раз, когда Макрон пытался как-то нагадить Азербайджану. Очередной штрих - провал попыток очернения Азербайджана накануне климатического саммита ООН СОР29 в Баку.

Макрон не прилетел в нашу столицу, но его отсутствия никто не заметил. Саммит прошел более, чем успешно. Участие в нем приняли десятки глав разных государств мира, а по итогу саммита был принят ряд исторических решений. Впрочем, и это было не все. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях заявил о согласии на официальную ликвидацию Минской группы ОБСЕ. Таково было требование официального Баку, против которого выступал официальный Париж. Но, как видим, и тут Макрона ждало фиаско.

Тут стоит заметить, что точно также, как у французских поражений есть имя, и это Эммануэль Макрон, и у азербайджанских триумфов оно тоже есть. Это - Президент нашей страны Ильхам Алиев. Все те процессы политической экзекуции, которым подвергался Макрон, были результатом грамотной стратегии главы нашего государства. Который под конец нынешнего года стал одним из самых цитируемых и уважаемых политиков в мире.

Произошло это вследствие демонстрации Президентом Азербайджана принципиальной позиции по вопросу расследования причин авиакатастрофы на пассажирском рейсе Баку-Грозный авиакомпании AZAL. Весь мир увидел, что главой нашего государства является редчайший ныне тип политических деятелей, которые готовы и способны отстаивать национальные интересы своей страны в противостоянии с ведущими мировыми державами.

А ведь нынешний года запомнится еще и тем, что произошел е вывод российского миротворческого контингента из Карабахского экономического региона Азербайджана. Он там был размещен, согласно подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению. Срок его там пребывания указывался четко - 5 лет. Но, в итоге же они покинули нашу территорию уже в этом году, раньше указанного в трехстороннем заявлении срока. И это - еще один пример блестящего политического мастерства Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Да, мы прекрасно понимаем, что такое политическая конъюнктура. Именно поэтому в обзоре Euronews о самых успешных политиках года не был упомянут глава нашего государства. Но истина состоит в том, что нет на современной мировой политической арене никого, кто бы сумел восстановить суверенитет и территориальную целостность своей страны, действуя вопреки интересам США, России и Франции. Нет никого, кто сумел бы реализовать грандиозные транспортные проекты на Южном Кавказе, игнорируя противодействие многих стран мира.

Наконец, нет никого, кто бы пользовался таким безусловным авторитетом, уважением и любовью своих сограждан. Итоги состоявшихся в нынешнем году президентских выборов - тому яркое доказательство. Да, Президент Азербайджана Ильхам Алиев пользуется колоссальным авторитетом как у себя в стране, так и в огромном числе иных стран мира. Потому, что он является эталоном политического деятеля современного типа. За него говорят достижения Азербайджана - самого сильного государства Южного Кавказа, играющего все большую роль на мировой политической арене.