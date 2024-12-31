Герой нашего времени - Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз стал одним из самых цитируемых политиков в мире. Ведущие мировые СМИ, политики и политологи, журналисты и общественные деятели из самых разных государств планеты комментируют реакцию главы нашего государства на трагедию, которая произошла 25 декабря, когда самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау.

Напомню, что на борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Комментаторы из различных стран мира напоминают, что Президент Азербайджана, который направлялся в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств СНГ, после получения сообщения о крушении самолета близ Актау дал указание развернуть лайнер и вернуться в Баку, Этот жест главы нашего государства продемонстрировал его ценностные приоритеты.

Далее все увидели, как глава нашего государства последовательно противостоит любым попыткам определенных сил в России скрыть следы трагедии, извратить ее истинные причины, попросту тиражировать примитивную ложь, целью которой является попытка "замять" поистине ужасающее преступление. С первого дня трагедии Президент Азербайджана придерживался четкой и справедливой позиции.

Ее он озвучил вчера, в интервью Азербайджанскому телевидению. Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации.

Первое из требований Азербайджана уже удовлетворено - президент России Владимир Путин позвонил главе нашего государства и извинился за случившееся. Комментаторы подчеркивают, что ранее он никогда не приносил публичных извинений перед главами иных государств мира. Соответственно, перед нами пример последовательности, твердой позиции и принципиальности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые вызвали восторг даже у многих российских экспертов.

Действия азербайджанского Президента ставят в пример и во многих иных странах мира, в том числе и в ведущих мировых государствах. Но, наблюдая за всем этим, я хочу напомнить, что ровно такую же последовательную, принципиальную, смелую и бескомпромиссную позицию глава нашего государства занимал всегда. Вспомните серию его блестящих интервью ведущим мировым СМИ в ходе 44-дневной войны.

Каждое из них представляло собой яркий пример, эталон полемического искусства. Но, конечно же, особняком среди них стояло то, что глава нашего государства дал 6 ноября 2020 года телеканалу BBC News. Оно вызвало огромный резонанс в мире. Особое внимание пользователи Сети уделили фрагменту, где на обвинения журналистки о якобы "существующей цензуре" и "притеснении оппозиции", Президент Азербайджана спокойно, на прекрасном английском, аргументировано указал на те самые "двойные стандарты" Запада.

Он упомянул, в качестве примера ситуацию вокруг журналиста Джулиана Ассанжа и парировал вопрос: "Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати".

Десятки миллионов людей в мире аплодировали аргументам Президента Азербайджана. Который позже доказал свою способность обнулять попытки президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Армении. Они имели место как в ходе 44-дневной войны, так и после нее и после проведения блестящей однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Потуги Парижа осудить нашу страну, которая восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, потерпели крах.

А ведь ровно тем же, попытками оказания давления на нашу страну, запомнилась и потерпевшая фиаско в своей стране администрация уходящего президента США Джо Байдена. В ходе каждой беседы с госсекретарем США Энтони Бинкеном, в ходе каждого свое интервью для отечественной или зарубежной прессы Президент Азербайджана четко и ясно указывал на то, что процесс переговоров между Баку и Ереваном проходит и будет проходить далее без участия третьих сил, которые пытаются позиционировать в роли "посредников".

Что в итоге? США вынуждены согласиться с позицией официального Баку. Более того, официальный Ереван также согласился с требованиями Азербайджана по официальной ликвидации Минской группы ОБСЕ. Крахом закончились и попытки мирового армянства и ангажированных ими политиков из разных стран мира сорвать или обесценить климатический форум ООН СОР29 в Баку. В его работе приняли участие десятки президентов и премьер-министров из самых разных стран мира, а также глава ООН. Вот так, раз за разом, демонстрируя принципиальность, смелость, последовательность и способность отстаивать национальные интересы нашей страны Президент Азербайджана Ильхам Алиев вписывает все новые строки в новейшую историю как нашего государства и региона Южного Кавказа, так и всего мира. Который не раз еще будет восхищен одним из ведущих политических деятелей на мировой политической арене, коим является глава нашего государства.