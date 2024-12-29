Принципиальность и последовательность Президента Азербайджана Ильхама Алиева: очередной пример

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии прощания с погибшими членами экипажа пассажирского самолета AZAL в Международном аэропорту Гейдар Алиев, и выразили соболезнования их семьям и близким. Это был очередной пример того, как трепетно глава нашего государства относится к памяти героев, ценою своей жизни и благодаря своему патриотизму спасших десятки своих сограждан. Затем Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

"Пилоты проявили и профессионализм, и героизм, управляя неуправляемым самолетом. Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие. Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией", - заявил глава нашего государства.

Тут важно и другое. Президент Азербайджана с сожалением отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии:

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести".

Подчеркнув, что, конечно, наш самолет был сбит не специально, Президент Азербайджана сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения нашей стране, которую в России называют дружественным государством, и донести это до общественности - все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, подчеркнул глава нашего государства, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий, сказал глава государства.

Отметив, что 27 декабря эти требования официально были доведены до российской стороны, он сказал:

"В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения".

Да, действительно, вчера президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора Путин принес извинения в связи с тем, что 25 декабря пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, подвергся в воздушном пространстве России физическому и техническому воздействию извне, в результате чего произошел трагический инцидент, ещё раз выразил глубокие и самые искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теперь, как отметил глава нашего государства, Россия должна выполнить и иные, обоснованные требования Азербайджана. В этой связи хочу напомнить, что наша страна вела себя ровно так, как требует ныне от России после того, как 9 ноября 2020 года в 18:30 по местному времени в воздушном пространстве Армении близ границы с Нахичеванской Автономной Республикой ВС Азербайджана сбили российский военный вертолёт Ми-24 (хвостовой номер RF-91855).

МИД Азербайджана тогда оперативно принёс извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом и заявил о готовности выплатить компенсацию. В нашем внешнеполитическом ведомстве тогда объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолёт пролетел в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе армяно-азербайджанского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

По тогдашним словам МИД Азербайджана, полёт проходил в тёмное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО. Кроме того, российские вертолёты прежде не были замечены в районе, где произошёл инцидент. Согласно заявлению МИД, решение открыть огонь на поражение было принято дежурным боевым расчётом "в свете напряжённой обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны".

Как видим, азербайджанская сторона тогда привела целый ряд обоснованных объяснений случившемуся. При этом, никто в Баку не стал отмалчиваться на протяжении нескольких дней, выдвигать нелепых версий. Все признали и заявили о готовности все компенсировать. И МИД России тогда правильно отреагировал на действия Азербайджана. Там заявили, что Россия позитивно оценивает незамедлительное признание Баку своей вины за сбитый вертолёт.

Ровно таких же действий мы ждали от России. Но там, по непонятной причине, предпочли оттягивать признание очевидного. В итоге, все же состоялся звонок президента России Владимира Путина главе нашего государства. Извинения были принесены. Осталось выполнить и иные объективные требования Азербайджана. Уверен, что так оно в итоге и произойдет. В любом случае, весь мир в очередной раз увидел, сколь решительным, последовательным политическим деятелем является Президент Азербайджана Ильхам Алиев, для которого национальные, государственные интересы всегда стояли превыше всего. Который всегда отдавал должное истинным героям Азербайджана, являясь истинным гарантом безопасности каждого гражданина страны.