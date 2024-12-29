Новые реалии диктуют новые подходы: о распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" в Азербайджанской Республике. Собственно говоря, в тексте распоряжения указываются объективные причины принятия такого решения. Действительно, сложилась новая политическая и историческая реальность, диктующая важность принятия новых же шагов.

Вряд ли кто-то будет оспаривать, что обладать независимым и суверенным государством, построить развитое общество, основанное на принципах национально-нравственных ценностей, солидарности, гуманизма, справедливости и верховенства закона, на протяжении веков было самой большой мечтой азербайджанского народа. Такова же, замечу, мечта граждан любого государства мира.

В том числе и граждан стран, которые восстановили свою независимость после распада СССР. Но все ли они являются подлинно суверенными, независимыми? Ответ очевиден - нет. Все ли они имеют суверенитет в полном объеме? Тоже нет. Скажу больше, есть ряд государств (Украина, Грузия, Молдова), которые так и не восстановили свою территориальную целостность. Азербайджан, в этом смысле, является уникальным государством.

Наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность в результате 44-дневной войны, завершившейся подписание трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и однодневной антитеррористической операции, что была проведена осенью прошлого года. С тех пор государственный флаг Азербайджана реет на всей территории нашего государства, наш суверенитет восстановлен и наша Конституция работает везде, включая освобожденные территории.

"Несмотря на внешние вмешательства и лишения на различных этапах истории, наш народ сохранил свою национальную идентичность, дух борьбы, всегда был привержен своим идеалам и в конце ХХ века восстановил государственную независимость", - говорится в тексте, сопровождающем распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

И это тоже правда, оспаривать которую бессмысленно.

Мы все помним, как ведущие мировые державы оказывали поддержку карабахскому сепаратизму, как они поощряли Армению на оккупацию азербайджанских земель, на удержание их под своим контролем. Одна только позорная 907-ая резолюция Конгресса США, принятая в год осуществления Арменией Геноцида в Ходжалы и оккупации с ее стороны Шуши и Лачина чего стоит?!

Помним мы и о том, что 2 апреля 1997 года на закрытом заседании Госдумы Лев Рохлин выступил с докладом по ситуации на Южном Кавказе, в ходе которого коснулся и проблемы незаконной передачи оружия Россией в некоторые соседние государства СНГ. Он установил, что в Армению шло новое оружие, порой даже в заводской смазке, а по документам все списывалось по цене металлолома. Рохлин тогда во всеуслышание заявлял о том, о чем много лет буквально кричал Азербайджан - Россия вооружает одну из сторон конфликта, раздувая тем самым еще больший пожар на Южном Кавказе.

Наконец, Франция. Особенно макроновская. Она всячески тужилась воспрепятствовать победе Азербайджана в 44-дневной войне. Сразу после того, как страшный сон макроновской Франции стал явью, Сенат этой страны принял позорное решение о признании "независимости" общеармянского мыльного пузыря под названием "арцах". А позже, уже после проведения антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, макроновская Франция пыталась осудить нашу страну в Совбезе ООН.

Ясное дело, что ничего путного у нее не получилось. Но мы все помним. В том числе и то, что за все годы оккупации Арменией 20% территории Азербайджана, против нее не было введено никаких санкций. Наоборот, ее поддерживали американские и французские сенаторы и конгрессмены, депутаты Госдумы РФ. По сути, мы увидели попытки ведущих мировых стран воспрепятствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, действию нашей Конституции на всей территории страны.

Вот и сейчас мы видим явные попытки откровенных провокаций, направленных против Азербайджана, против курса нашей страны на укрепление своих позиций в мире. Эти попытки были, есть и будут иметь место. Но они обречены на провал. Потому, что Президентом Азербайджана является политический деятель мирового масштаба, который уже добился исторических побед.

Да, Ильхам Алиев реализовал стратегию, благодаря которой Азербайджан является государством, обладающим полноценным суверенитетом и истинной независимостью. Азербайджан реализуют программу восстановления освобожденных территорий, где уже действует Конституция нашей страны, а не клочки бумаги карабахской хунты, лидеры которой ждут справедливого суда над собой. Такова новая реальность. Вызывающая благодарность и гордость граждан Азербайджана и подлинную истерику со стороны внешних сил, мечтавших видеть нашу страну слабой, управляемой, зависимой.