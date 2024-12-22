Интервью, как словесный портрет: планетарный кругозор Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Жанр интервью уникален тем, что позволяет продемонстрировать в полной мере все личностные качества характера, весь кругозор, интеллект того, кто отвечает на жесткие и злободневные вопросы журналиста. Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно давал интервью ведущим мировым СМИ, в том числе и тем, корреспонденты коих априори были крайне предвзято настроены к нашей стране.

Особняком, в этом смысле, стоит интервью, которое глава нашего государства дал 6 ноября 2020 года телеканалу BBC News. Оно вызвало огромный резонанс в мире. Особое внимание пользователи Сети уделили фрагменту, где на обвинения журналистки о якобы "существующей цензуре" и "притеснении оппозиции", Президент Азербайджана спокойно, на прекрасном английском, аргументировано указал на те самые "двойные стандарты" Запада.

Он упомянул, в качестве примера ситуацию вокруг журналиста Джулиана Ассанжа и парировал вопрос: "Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати".

Это был очередной прекрасный пример блестящей способности Президента Азербайджана к полемике. Он продемонстрировал тогда неуместность попыток тех или иных стран мира диктовать независимым государствам своим правила игры, соваться со своим уставом в чужой монастырь. Он привел классическое доказательство того, что прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди. Именно поэтому то его интервью было просмотрено и одобрено сотнями миллионов зрителей из самых разных стран мира.

Жители государств, расположенных на разных континентах выражали свой восторг смелостью, принципиальностью, убийственной логикой Президента Азербайджана, который сумел выставить в нелепом свете даму, что представляла одно из ведущих мировых СМИ. Все это, безусловно, многократно увеличило армию сторонников нашей страны в ее, на тот момент еще не завершившейся, 44-дневной войне с Арменией.

С тех пор прошло более четырех лет. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, попутно укрепив свою значимость на мировой политической арене. Но, как мы видим, в мире сохраняется крайне тревожная обстановка, войны полыхают и в центре Европы, и на Ближнем Востоке. И в этих условиях ценность каждого слова, сказанного политиками, многократно возросла.

Именно поэтому я с таким вниманием прослушал интервью, которое Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Если совсем коротко, то оно представляло собой очередной эталон программной речи политического деятеля мирового масштаба. Охват тем, поднятых в ходе этого интервью, был не просто широк. По сути, не осталось ни одного актуального и злободневного вопроса, по поводу которого глава нашего государства не высказал бы своего мнения.

Судите сами.

"Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет. В трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, так будет и впредь", - отметил глава нашего государства.

Убежден, что подобная смелая, открытая позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева нашла очень благодарный отклик в сердцах как руководства России, так и рядовых россиян. А это - крайне важный момент с точки зрения дальнейшего встраивания отношений Азербайджана с одной из ведущих мировых держав, с которой наша страна имеет общую границу.

Увы, практически ежедневно мы читаем сообщения, доказывающие опасность поистине трагического развития ситуации в мире. Неправильная оценка сил геополитического соперника вкупе с переоценкой собственных возможностей уже привели к тому, что в самом центре Европы полыхает самый кровопролитный с момента окончания Второй Мировой Войны, вооруженный конфликт. В сохранении и распространении которого, увы, есть влиятельные сторонники.

"Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в явной войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис", - справедливо подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Это были слова политического деятеля, имеющего уникальный опыт достижения великой Победы в 44-дневной войне с Арменией, сумевшего добиться полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Нет на мировой политической арене ни одного главы государства, который имеет такой же опыт исторического военно-политического триумфа.

При этом, глава нашего государства, в ходе интервью Дмитрию Киселеву, указал на очень важный момент. По его словам, Азербайджан мог бы внести свой вклад в дело разрядки напряженности, учитывая его уникальный статус: и на Западе, и на Востоке наша страна воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок.

"Ну и в силу того, что это единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции - члена НАТО", - добавил Президент нашей страны.

Да, уникальность нашей состоит в том, что она обладает самой сильной армией в регионе, не входя ни в НАТО, ни в ОДКБ. Азербайджан обладает самой сильной экономикой на Южном Кавказе, не входя ни в ЕС, ни в ЕАЭС. Азербайджан, имеет самый большой товарооборот с ЕС в регионе, при этом уверенно развивая свои торгово-экономические отношения с Россией и странами-членами ЕАЭС. Азербайджан является важным и уважаемым государством в исламском, в тюркском мире, при этом пользуясь колоссальным уважением в христианском мире.

Вот, о чем смогли узнать миллионы зрителей из самых разных стран мира, которые увидели интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева директору Международного информационного агентства "Россия сегодня". Они увидели перед собой политического деятеля планетарного масштаба, который превратил небольшую по территории страну в важнейшее государство, играющее уникальную роль на мировой политической арене. Это то, чем с благодарностью пользуется ныне и будут пользоваться в будущем граждане поистине независимого, стремительно развивающегося Азербайджана.