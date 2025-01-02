Нетаньяху выписали из больницы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху успешно завершил восстановление после операции по удалению предстательной железы и покинул больницу, о чем сообщила канцелярия главы правительства.

Как сообщает Day.Az Канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер покинул больницу после успешного завершения послеоперационного восстановления, передает ТАСС.

Ранее, 28 декабря, канцелярия израильского премьера объявила о необходимой операции по удалению предстательной железы, назначенной на 29 декабря, после того как у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей. Заболевание было вызвано доброкачественной гиперплазией предстательной железы, обнаруженной в ходе обследования в больнице "Хадасса". Антибиотики помогли справиться с инфекцией, но потребовалось хирургическое вмешательство.

На время проведения операции временные полномочия премьер-министра были переданы министру юстиции Яриву Левину.