3 страны намерены отменить "безвиз" для чиновников Грузии

Франция, Германия, Польша в соответствии с решением ЕС намерены ввести запрет на безвизовый въезд владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД "Веймарского треугольника" (Франция, Германия, Польша).

"В этой связи мы введем в действие решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов", - говорится в тексте заявления, размещенном на сайте польского МИД. Также главы внешнеполитических ведомств "Веймарского треугольника" планируют рассмотреть введение других мер против грузинских властей как на уровне ЕС, так и внутри этих стран.