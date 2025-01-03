Друг рассказал о состоянии здоровья Азера Бахшалиева

"Состояние Азера Бахшалиева остается критическим. В настоящее время он подключен к аппарату искусственного дыхания".

Как передает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, об этом на своей странице в соцсети сообщил друг и коллега актера Илькин Гасани.

Он выразил надежду на выздоровление Азера: "Даже в самые трудные моменты жизни у нас нет другого выбора, кроме как верить в чудеса".

Напомним, что Азер Бахшалиев был доставлен в больницу два дня назад в состоянии комы. Вчера были опровергнуты сообщения о его смерти. Согласно информации, предоставленной Азербайджанским медицинским университетом, врачи восстановили работу сердца актера, и в настоящее время его лечение продолжается.