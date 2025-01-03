На борту самолета Москва-Ереван скончался пассажир

На борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, умер мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Armenian Airlines.

Мужчине было около 50 лет. Его самочувствие резко ухудшилось во время полета. До рейса он не сообщал представителям авиакомпании о проблемах со здоровьем.

Пассажиру оказывали помощь не только бортпроводники, но и летевшие этим рейсом два врача, однако спасти его не удалось.

Правоохранители проводят следственные действия.