https://news.day.az/world/1720320.html На борту самолета Москва-Ереван скончался пассажир На борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, умер мужчина. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Armenian Airlines. Мужчине было около 50 лет. Его самочувствие резко ухудшилось во время полета. До рейса он не сообщал представителям авиакомпании о проблемах со здоровьем.
На борту самолета Москва-Ереван скончался пассажир
На борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, умер мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Armenian Airlines.
Мужчине было около 50 лет. Его самочувствие резко ухудшилось во время полета. До рейса он не сообщал представителям авиакомпании о проблемах со здоровьем.
Пассажиру оказывали помощь не только бортпроводники, но и летевшие этим рейсом два врача, однако спасти его не удалось.
Правоохранители проводят следственные действия.
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