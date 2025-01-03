Китай укрепил безопасность после крушения самолетов Азербайджана и Южной Кореи

Китайские власти приняли контрмеры по всей стране для устранения рисков после недавних авиационных катастроф с участием самолетов азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) и южнокорейской Jeju Air.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор по безопасности Управления гражданской авиации Китая (УГА) Шу Минцзян.

"В связи с недавними крупными катастрофами с самолетами компаний из Азербайджана и Южной Кореи, УГА на данном этапе сосредоточено на следующих мерах: во-первых, сразу были проведены специальные заседания, чтобы повысить целенаправленность и эффективность мер по предотвращению рисков в области безопасности, требующих немедленного реагирования", - сообщил он на пресс-конференции.

Чиновник также уточнил, что Управление гражданской авиации организовало проверки в аэропортах по всей стране, обеспечив всестороннее выявление угроз безопасности на взлетно-посадочных полосах для активного противодействия соответствующим рискам. Особое внимание уделяется работе по отпугиванию и устранению птиц с территории аэропортов, которые могут стать причиной аварий.

"Мы усилим проведение учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций и повысим эффективность реагирования", - добавил Шу Минцзян. Он отметил, что в ближайшее время УГА проработает системные меры реагирования и "стимулирует соответствующие подразделения к их внедрению", а также обеспечит более надежную подготовку персонала.