https://news.day.az/world/1720411.html Мексиканцы массово скапливаются к границам США - ВИДЕО Караваны нелегальных мигрантов продолжают двигаться через Мексику, чтобы достичь США до вступления Трампа в должность. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мексиканцы массово скапливаются к границам США - ВИДЕО
Караваны нелегальных мигрантов продолжают двигаться через Мексику, чтобы достичь США до вступления Трампа в должность.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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