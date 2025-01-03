Мексиканцы массово скапливаются к границам США

Караваны нелегальных мигрантов продолжают двигаться через Мексику, чтобы достичь США до вступления Трампа в должность.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: