Главы МИД Турции и Бельгии обсудили региональные вопросы

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна выступает за немедленное прекращение огня в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре после переговоров со своим бельгийским коллегой Бернаром Квентином.

"Мы обсудили региональные темы, в том числе Украину. Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира в Украине. Эта война, происходящая в XXI веке в центре Европы, должна как можно скорее прекратиться, а вызванные этой войной миграционные, экономические и другие кризисы должны закончиться. Мы высказали наши мысли на этот счет в ходе переговоров", - заявил Фидан.

Говоря о ситуации в Сирии, глава МИД Турции отметил, что "надеется, что сирийский народ как можно скорее построит свое собственное будущее". "Но для этого ему необходима квалифицированная поддержка международного сообщества. Турция делает все возможное, чтобы мобилизовать как свои собственные ресурсы, так и ресурсы международного сообщества для Сирии. На текущем этапе существует определенный консенсус о скорейшем предоставлении сирийскому руководству экономических, финансовых и коммерческих инструментов, которые необходимы для реконструкция страны", - сказал он.

Фидан отметил, что такую же важность имеет вопрос обеспечения "внутренней целостности нового правительства Сирии, безопасности, территориальной целостности и политического суверенитета".