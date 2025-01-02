В Казахстане ужесточили наказание за наркопреступления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков, вплоть до пожизненного лишения свободы, при этом смягчает наказание для закладчиков наркотиков.

Как сообщает пресс-служба казахстанского президента, согласно новому закону, ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за их изготовление, переработку и производство должностными лицами. Виновным в этих преступлениях теперь может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, передает Day.Az.

Закон сохраняет жесткие санкции для тех, кто распространяет наркотики в составе преступной группы, в организациях образования или среди несовершеннолетних. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Также ужесточена ответственность для должностных лиц за распространение наркотиков: вместо ранее предусмотренных 10-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества теперь наказание составляет 15-20 лет с конфискацией.

Вместе с тем, закон немного смягчает наказание для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств теперь предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества, тогда как ранее наказание составляло от 5 до 10 лет.