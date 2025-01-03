В районе сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани) на восточном берегу Евфрата создается новая военная база США и западной коалиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили источники из курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) телеканалу Al Hadath.

Согласно их информации, с конца декабря прошлого года через контрольный пункт "Эль-Валид" на сирийско-иракской границе в этот регион было доставлено около 300 грузовиков, нагруженных цементными блоками, электрогенераторами, топливными цистернами и боеприпасами. В среду в район также поступила колонна из 50 грузовиков с военной техникой, сборными конструкциями и бульдозерами.

На прошлой неделе пресс-бюро Службы внешней разведки России рассказало, что Соединенные Штаты планируют под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство" в будущем оккупировать нефтеносные районы Сирии.

В СВР напомнили, что в ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии районы страны на северо-востоке, за рекой Евфрат, отошли под контроль курдов из "Сирийских демократических сил", которых поддерживают в Вашингтоне.