Полиция Южной Кореи провела обыск в аэропорту Муана в связи с авиакатастрофой

Полиция Южной Кореи провела обыск в международном аэропорту Муан, где потерпел крушение самолет Jeju Air.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap.

Сообщается, что предварительной версии причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя после столкновения с птицами в полете.

Отметим, что 29 декабря в результате крушения самолета, летевшего из Таиланда в Южную Корею, погибли 179 человек из 181 находившегося на борту.