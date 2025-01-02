https://news.day.az/world/1720073.html Полиция Южной Кореи провела обыск в аэропорту Муана в связи с авиакатастрофой Полиция Южной Кореи провела обыск в международном аэропорту Муан, где потерпел крушение самолет Jeju Air. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap. Сообщается, что предварительной версии причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя после столкновения с птицами в полете.
Полиция Южной Кореи провела обыск в аэропорту Муана в связи с авиакатастрофой
Полиция Южной Кореи провела обыск в международном аэропорту Муан, где потерпел крушение самолет Jeju Air.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap.
Сообщается, что предварительной версии причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя после столкновения с птицами в полете.
Отметим, что 29 декабря в результате крушения самолета, летевшего из Таиланда в Южную Корею, погибли 179 человек из 181 находившегося на борту.
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