В Южной Корее разбился пассажирский самолет

09:10

Третий человек был спасен после авиакатастрофы в аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Трое были спасены", - говорится в сообщении.

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08:51

В хвосте разбившегося самолета Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее нашли двух выживших пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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08:37

Число подтвержденных жертв катастрофы самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 85.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

На борту лайнера, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда), а также 6 членов экипажа. Самолет принадлежал компании Jeju Air. Аэропорт расположен в уезде Муан провинции Чолла-Намдо.

Власти Республики Корея полагают, что большинство людей, находившихся на борту, погибло, за исключением двух спасенных.

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07:07

Пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет агентство "Рёнхап".

По предварительной информации, погибли 28 человек. Всего на борту находился 181 человек - 175 пассажиров и шесть членов экипажа, россиян среди них не было.

"Самолет врезался во внешнюю стену взлетно-посадочной полосы, разрушился пополам и загорелся. Предположительно, к крушению пассажирского самолета привел отказ шасси из-за столкновения с птицами", - пишет издание.

Самолет летел из Бангкока - столицы Таиланда.