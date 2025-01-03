Главы МИД Германии и Франции отправились в Дамаск

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро 3 января отправились в Сирию с необъявленным визитом, где у них запланированы переговоры с лидером вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмедом аш-Шараа, сообщает пресс-служба МИД ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что министры также планируют встретиться в Сирии с представителями гражданского общества. В пресс-службе отметили, что поездка осуществляется "по поручению Евросоюза".

Бербок в комментарии перед вылетом в Дамаск заявила, что новое начало в Сирии будет возможно, если новое сирийское общество обеспечит всем сирийцам доступ к политическим процессам, как мужчинам, так и женщинам, независимо от религиозной и этнической принадлежности.

По ее словам, нужно гарантировать, что переходный период в Сирии не будет сопровождаться попытками отсрочить проведение выборов или "шагами к исламизации судебной власти и системы образования".

Напомним, что главы МИД Германии и Франции станут первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетят Сирию после ухода Башара Асада с поста президента. В настоящее время не сообщается, прибыли ли Бербок и Барро в Дамаск.