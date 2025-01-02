https://news.day.az/showbiz/1720225.html Скончался известный турецкий певец - ФОТО Турецкий певец Ферди Тайфур скончался в больнице, где он проходил лечение. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk. 79-летний артист проходил лечение в больнице.
Скончался известный турецкий певец - ФОТО
Турецкий певец Ферди Тайфур скончался в больнице, где он проходил лечение.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk.
79-летний артист проходил лечение в больнице.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре