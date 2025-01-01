Макрон признал свою нелепую ошибку

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что его решение провести досрочные парламентские выборы в июне привело к росту политической нестабильности в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"С ясным сознанием и смирением я признаю, что это решение на данном этапе вызвало больше нестабильности, чем ожидалось, и я полностью это осознаю", - заявил Макрон в своем телеобращении.

Он пояснил, что принял решение о досрочных выборах после неудовлетворительных итогов европейских выборов, стремясь "пролить свет" на политическую ситуацию в стране.