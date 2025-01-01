https://news.day.az/world/1720020.html Макрон признал свою нелепую ошибку Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что его решение провести досрочные парламентские выборы в июне привело к росту политической нестабильности в стране. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Макрон признал свою нелепую ошибку
Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что его решение провести досрочные парламентские выборы в июне привело к росту политической нестабильности в стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
"С ясным сознанием и смирением я признаю, что это решение на данном этапе вызвало больше нестабильности, чем ожидалось, и я полностью это осознаю", - заявил Макрон в своем телеобращении.
Он пояснил, что принял решение о досрочных выборах после неудовлетворительных итогов европейских выборов, стремясь "пролить свет" на политическую ситуацию в стране.
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