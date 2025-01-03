Состоится чемпионат Азербайджана по снежному волейболу

"В истории волейбола в Азербайджане открывается новая страница".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил менеджер по пляжному волейболу Орхан Гусейнзаде, оценивая тестовый турнир по снежному волейболу в туристическом центре "Шахдаг".

Он сообщил, что Федерация волейбола Азербайджана заинтересована в развитии этого вида спорта:

"Будучи любителями пляжного волейбола, мы уже начали играть в волейбол на снегу. Сегодня начали тренироваться с национальной сборной в туристическом центре "Шахдаг". Снежный волейбол отличается от классического волейбола по ряду признаков. Главное отличие в том, что, как следует из названия, в этот вид спорта играют на снегу. Конечно, это также увеличивает вероятность получения какой-либо травмы.

В настоящее время снежный волейбол развивается во многих странах мира. Конечно, мы не могли остаться к этому равнодушными. Как Федерация волейбола, мы решили начать процесс в этом году. У нас особые планы на этот вид спорта. В следующем году мы планируем провести чемпионат Азербайджана по этому виду спорта'.

Он также обратился к любителям в заявлении пресс-службе федерации. Гусейнзаде пригласил всех поиграть в снежный волейбол.

Отметим, что первый тестовый турнир и тренировочный сбор по волейболу на снегу прошли 28-29 декабря прошлого года.