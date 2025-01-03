В США серфер установил новый мировой рекорд

Калифорнийский серфер преодолел 33-метровую волну - это новый мировой рекорд.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Текущий мировой рекорд Гиннеса по серфингу на самой большой волне принадлежит Себастьяну Стойдтнеру, который 29 октября 2020 года успешно поднялся на 26-метровую волну у побережья Норте в Португалии.

Оценить официальную высоту волн довольно сложно. Обычно требуется до 18 месяцев, чтобы присвоить серферу титул.

Представляем вашему вниманию данное видео: