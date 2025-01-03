https://news.day.az/sport/1720281.html В США серфер установил новый мировой рекорд - ВИДЕО Калифорнийский серфер преодолел 33-метровую волну - это новый мировой рекорд. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Текущий мировой рекорд Гиннеса по серфингу на самой большой волне принадлежит Себастьяну Стойдтнеру, который 29 октября 2020 года успешно поднялся на 26-метровую волну у побережья Норте в Португалии.
В США серфер установил новый мировой рекорд - ВИДЕО
Калифорнийский серфер преодолел 33-метровую волну - это новый мировой рекорд.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Текущий мировой рекорд Гиннеса по серфингу на самой большой волне принадлежит Себастьяну Стойдтнеру, который 29 октября 2020 года успешно поднялся на 26-метровую волну у побережья Норте в Португалии.
Оценить официальную высоту волн довольно сложно. Обычно требуется до 18 месяцев, чтобы присвоить серферу титул.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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