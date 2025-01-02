Трамп проведет митинг за день до инаугурации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп проведет мероприятие, напоминающее митинг, 19 января, за день до своей инаугурации.

Как сообщает Day.Az, ссылаясь на CBS News, мероприятие пройдет на арене Capital One в Вашингтоне, округ Колумбия. Это дом для баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной команды Washington Capitals, и арена может вместить около 20 тысяч зрителей.

Согласно информации, предоставленной инаугурационным комитетом Трампа-Венса, митинг под названием Make America Great Again Victory Rally начнется в 15:00 по восточному времени США (00:00 20 января по бакинскому времени).

Напоминаем, что Дональд Трамп принесет присягу на второй срок 20 января.