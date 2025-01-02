В Азербайджане изменились тарифы на электроэнергию
С учетом влияния роста цены на природный газ на себестоимость производства электроэнергии и необходимости устойчивого повышения качества оказываемых в этой сфере услуг, определены новые тарифы на электроэнергию.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Тарифный совет Азербайджана.
Ежемесячный объем потребления для населения:
- тариф за 1 киловатт-час электроэнергии при потреблении до 200 кВт повышен на 0,4 гяпик (5%), с 8 до 8,4 гяпик;
- тариф при потреблении от 200 до 300 киловатт-часов повышен на 1 гяпик (11,1%), с 9 до 10 гяпик;
- тариф при потреблении свыше 300 киловатт-часов повышен на 2 гяпик (15,4%), с 13 до 15 гяпик.
-
средний тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для населения повышен на 0,7 гяпик (7,8%).
После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуг для населения:
- для 65% абонентов - 45 гяпик;
- для 20% абонентов - 1 манат 33 гяпик;
- для 15% абонентов (потребляющих больше) - 5 манат 61 гяпик.
Как видно, для 65% населения тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на максимально низком уровне - 0,4 гяпик (5%).
С целью минимизирования влияния на индекс потребительских товаров, для сферы промышленности и сельского хозяйства тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на 0,6 гяпик (6%), с 10 до 10,6 гяпик.
Тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для электрозарядных станций повышен на 1,5 гяпик (13,6%), с 11 до 12,5 гяпик. Цена на услуги, предоставляемые на электрозарядных станциях свободно определяется предпринимателями на конкурентной основе.
Сравнение тарифов на электроэнергию
|
№
|
Показатель
|
Тариф (гяпик/ кВт·ч, с учетом НДС)
|
Предыдущий
|
Новый
|
1.
|
Поставка электроэнергии
|
1.1.
|
Население
|
1.1.1.
|
Для месячного объема потребления до 200 кВт·ч (включительно)
|
8,0
|
8,4
|
1.1.2.
|
Для месячного объема потребления от 200 до 300 кВт·ч (включительно)
|
9,0
|
10,0
|
1.1.3.
|
Для месячного объема потребления свыше 300 кВт·ч
|
13,0
|
15,0
|
1.2.
|
Не население
|
1.2.1.
|
Торговля и услуги
|
11,0
|
-
|
1.2.2.
|
Другие*
|
10,0
|
12,5
|
1.2.3.
|
Промышленность и сельское хозяйство
|
10,0
|
10,6
|
1.3
|
Для алюминиевой промышленности и производстве ферросилиция при прямом подключении к линиям 35 и 110 кВ со стабильной нагрузкой в течение дня, при среднемесячном потреблении электроэнергии на производственные цели не менее 5 млн кВт·ч
|
1.3.1.
|
Дневное время (с 08:00 до 22:00)
|
6,4
|
7,0
|
1.3.2.
|
Ночное время (с 22:00 до 08:00)
|
3,1
|
3,4
Отметим, что изменена структура разделения потребителей электроэнергии в категории "Не население". Раньше в группу "Другие" входили все потребители, за исключением "Торговля и услуги". В новом решении в группу "Другие" входят все потребители, за исключением "Промышленность и сельское хозяйство".
Ранее мы сообщали, что Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на ряд коммунальных услуг.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре