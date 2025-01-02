https://news.day.az/society/1720121.html В Азербайджане установлены новые цены на ряд коммунальных услуг Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на ряд коммунальных услуг. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Тарифный совет. Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
В Азербайджане установлены новые цены на ряд коммунальных услуг
Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на ряд коммунальных услуг.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Тарифный совет.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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