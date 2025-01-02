В Азербайджане установлены новые цены на ряд коммунальных услуг

Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на ряд коммунальных услуг.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Тарифный совет.

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