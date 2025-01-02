https://news.day.az/world/1720213.html Автобус с туристами попал в ДТП в Таиланде - ФОТО - ВИДЕО В Таиланде туристический автобус попал в ДТП. По данным газеты Thai Rath, в результате аварии пострадали 30 человек, а еще пятерых спасти не удалось, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Автобус перевернулся и упал на обочине дороги в Сураттхани , многие получили ранения. Пострадавших доставили в больницу", - говорится в статье.
Автобус с туристами попал в ДТП в Таиланде - ФОТО - ВИДЕО
В Таиланде туристический автобус попал в ДТП. По данным газеты Thai Rath, в результате аварии пострадали 30 человек, а еще пятерых спасти не удалось, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Автобус перевернулся и упал на обочине дороги в Сураттхани <...>, многие получили ранения. Пострадавших доставили в больницу", - говорится в статье.
Отмечается, что пассажиры автобуса были жителями Самутсакхон, большинство из них - пожилые люди.
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