Почему возникают фобии и как их преодолеть?

Люди осознают, что могут потерять здоровье, деньги, должность, работу, самоуважение или любовь, и часто стараются избегать этих потерь. Именно поэтому говорят, что страхи часто управляют человеком. Иными словами, страх потери становится фактором, который определяет поведение и образ жизни человека.

Фобия - это неконтролируемый страх. У некоторых людей этот страх бывает чрезмерным по отношению к определенным ситуациям, людям, животным или даже объектам и словам. Каждая фобия имеет свое научное название. Несмотря на то, что фобии сами по себе не представляют серьезной угрозы жизни, человек часто не способен справиться с ними без посторонней помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, некоторые фобии могут существенно мешать людям работать, жить полной жизнью и получать удовольствие от повседневных активностей.

Когда и почему появляются фобии? Как с ними бороться?

Семейный и детский психолог Айнур Исмайылова отметила, что фобии у детей чаще всего возникают из-за тревожности матерей:

"Страх, который защищает от опасных ситуаций, - это естественная реакция организма. Однако если страх становится чрезмерным, он превращается в фобию. У детей фобии могут развиваться из-за повышенной тревожности родителей, особенно матерей. Если такие страхи не исправляются вовремя, это может привести к более серьезным фобиям в будущем. Такие дети начинают избегать социальных контактов, и фобии могут перерасти в антисоциальное поведение".

Психолог также подчеркнула, что с фобиями можно справиться с помощью психотерапии:

"Фобии требуют психологической коррекции. Если ребенок не стремится к общению, застенчив, страдает от ночных страхов, необходимо провести психологическое обследование до наступления подросткового возраста. Это поможет предотвратить развитие тревожных расстройств, панических атак и других нервных заболеваний. Своевременная работа с психологом помогает таким детям восстановить душевное равновесие и здоровье".