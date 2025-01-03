https://news.day.az/world/1720234.html В европейском городе запретили курить на улицах В Милане начнут штрафовать за курение в общественных местах, в том числе на улицах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN. По данным телеканала, запрет на курение был введен с 1 января 2025 года.
В европейском городе запретили курить на улицах
В Милане начнут штрафовать за курение в общественных местах, в том числе на улицах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.
По данным телеканала, запрет на курение был введен с 1 января 2025 года. Нарушителям грозит штраф в размере от 41 до 249 долларов. "Единственное исключение - когда люди находятся в изолированных местах на расстоянии не менее 10 метров от других людей", - отмечается в статье.
Целью такой меры является улучшение качества воздуха и защита здоровья граждан.
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