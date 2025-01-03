В европейском городе запретили курить на улицах

В Милане начнут штрафовать за курение в общественных местах, в том числе на улицах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, запрет на курение был введен с 1 января 2025 года. Нарушителям грозит штраф в размере от 41 до 249 долларов. "Единственное исключение - когда люди находятся в изолированных местах на расстоянии не менее 10 метров от других людей", - отмечается в статье.

Целью такой меры является улучшение качества воздуха и защита здоровья граждан.