За сколько будет продаваться монета с изображением Криштиану Роналду?

На родине нападающего сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду планируется выпустить коллекционную монету с изображением его имени.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тираж монеты достоинством семь евро составит 25 000 экземпляров.

Но его ценность может возрасти многократно. Об этом сообщает издание Sportune со ссылкой на мнение эксперта по нумизматике Дэна Барретта.

Барретт полагает, что стоимость монеты может достичь 144 000 евро. Эксперт называет главными причинами редкость монеты и "исключительную ауру Роналду в Португалии".