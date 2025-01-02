Раскрыта цель преступления подозреваемого в Новом Орлеане

Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд Дин Джаббар планировал убить свою семью, однако изменил планы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Джаббар... упоминал в видеороликах о своем разводе и о том, что сначала он планировал собрать свою семью на "праздник" с намерением убить", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы ссылаются на видео, которые, как предполагается, были сняты в автомобиле во время поездки подозреваемого в Луизиану. На этих записях видно, что позже Джаббар изменил свое мнение, утверждая, что ему приснились сны, которые якобы вдохновили его стать участником террористической организации.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами, позднее число увеличилось до 15. Помимо них, еще 35 человек пострадали. Подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане зовут 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.