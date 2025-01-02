Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу машин
Во Франции в новогоднюю ночь было сожжено почти тысячу автомобилей, а 420 человек были задержаны.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД европейской страны.
В ночь с 31 декабря на 1 января подожгли 984 машины, правоохранители арестовали 310 человек.
Глава МВД Бруно Ретайо уточнил, что многие инциденты были связаны с запуском фейерверков, которые нередко направлялись в сторону полицейских и пожарных.
В Лионе двухлетняя девочка получила травмы лица от попадания салюта, а еще один человек был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.
По всей стране для поддержания порядка было задействовано 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов, из которых около десяти тысяч дежурили в парижском регионе.
Ранее мы сообщали, что на улицах Берлина продолжается уборка осколков стекла и остатков петард после празднования новогодней ночи.
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