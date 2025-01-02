Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу машин

Во Франции в новогоднюю ночь было сожжено почти тысячу автомобилей, а 420 человек были задержаны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД европейской страны.

В ночь с 31 декабря на 1 января подожгли 984 машины, правоохранители арестовали 310 человек.

Глава МВД Бруно Ретайо уточнил, что многие инциденты были связаны с запуском фейерверков, которые нередко направлялись в сторону полицейских и пожарных.

В Лионе двухлетняя девочка получила травмы лица от попадания салюта, а еще один человек был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По всей стране для поддержания порядка было задействовано 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов, из которых около десяти тысяч дежурили в парижском регионе.

Ранее мы сообщали, что на улицах Берлина продолжается уборка осколков стекла и остатков петард после празднования новогодней ночи.