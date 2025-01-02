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Берлин приходит в себя после новогодней ночи - ВИДЕО

На улицах Берлина продолжается уборка осколков стекла и остатков петард после празднования новогодней ночи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее сегодня были вывезены из города несколько сожженных автомобилей полиции. Частичное водоснабжение восстановлено на первых двух этажах зданий.