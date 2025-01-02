Берлин приходит в себя после новогодней ночи

На улицах Берлина продолжается уборка осколков стекла и остатков петард после празднования новогодней ночи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее сегодня были вывезены из города несколько сожженных автомобилей полиции.

Частичное водоснабжение восстановлено на первых двух этажах зданий. Для этажей выше не хватает напора. Власти заявили что работают над возрастом водоснабжения жителям Берлина.