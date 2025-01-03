Маск призвал к реформе в ФБР

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в ФБР необходимо провести серьезные реформы.

Как сообщает Day.Az, бизнесмен написал об этом в своем аккаунте в "X".

"ФБР нуждается в серьезных реформах", - отметил Маск.