https://news.day.az/world/1720236.html Маск призвал к реформе в ФБР Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в ФБР необходимо провести серьезные реформы. Как сообщает Day.Az, бизнесмен написал об этом в своем аккаунте в "X". "ФБР нуждается в серьезных реформах", - отметил Маск.
Маск призвал к реформе в ФБР
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в ФБР необходимо провести серьезные реформы.
Как сообщает Day.Az, бизнесмен написал об этом в своем аккаунте в "X".
"ФБР нуждается в серьезных реформах", - отметил Маск.
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