В Париже прошел митинг за выход Франции из ЕС

В Париже прошёл митинг сторонников выхода Франции из Европейского Союза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, митинг был организован по призыву Партии патриотов Франции.

"2025 год должен стать годом, когда Франция, наконец, выйдет из Европейского Союза и НАТО", - заявил лидер Партии патриотов Франции Флориан Филиппо, выступая на демонстрации.

Во время акции участники митинга порвали флаг Европейского Союза.