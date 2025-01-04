Избран спикер Палаты представителей Конгресса США

Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) добился переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США в первом туре голосования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

52-летний Джонсон заручился поддержкой большинства (218) членов Палаты представителей приступившего к работе в пятницу нового, 119-го созыва Конгресса. Изначально в первом туре голосования трое членов Палаты представителей от Республиканской партии выступили в поддержку других своих однопартийцев. Однако по итогам непродолжительных закрытых консультаций они изменили свою позицию, поддержав в конечном счете кандидатуру Джонсона.

Американские СМИ ранее отмечали, что трудности с переизбранием Джонсона на пост спикера Палаты представителей или его отстранение от этой должности могли бы негативно отразиться на положении избранного президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о полной поддержке его кандидатуры. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США. Джонсон был впервые избран спикером Палаты представителей в октябре 2023 года после того, как его предшественник Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) был отстранен от должности.

Одной из первых задач Конгресса нового созыва станет утверждение 6 января на совместном заседании Палаты представителей и Сената результатов президентских выборов.

Республиканцы по итогам всеобщих выборов, прошедших в США 5 ноября 2024 года, получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов, сохранив таким образом контроль над нижней палатой Конгресса. Однако из-за того, что в середине ноября конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) сложил с себя полномочия члена Палаты представителей, в первый день работы Конгресса нового созыва Республиканская партия в нижней палате представлена 219 законодателями. По итогам ноябрьских выборов республиканцам также удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а Трамп нанес поражение представительнице демократов, вице-президенту США Камале Харрис в борьбе за пост президента. Его инаугурация состоится 20 января.