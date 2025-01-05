Что известно о быстро распространяющемся метапневмовирусе?

В Китае зафиксирована вспышка малоизвестного вируса метапневмовируса человека (HMPV), но официальные лица пока не делают подробных заявлений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Факти здоровье.

Несмотря на это, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил, что количество заболеваний, схожих с гриппом, в стране быстро растет. Точные масштабы вспышки остаются неизвестными.

Лабораторные исследования показали, что метапневмовирус на данный момент опережает другие возбудители гриппоподобных заболеваний, такие как грипп, Covid-19, риновирус и аденовирус. Однако, по мнению ученых, HMPV циркулирует среди населения Китая, США и других стран уже несколько лет, что позволило сформировать коллективный иммунитет.

Что такое метапневмовирус?

Метапневмовирус человека (HMPV) - это вирус, вызывающий заболевание, похожее на грипп, у людей любого возраста, хотя наибольшему риску подвержены дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Вирус был открыт в 2001 году и относится к семейству респираторно-синцитиальных вирусов.

Как распространяется вирус?

HMPV передается от человека к человеку через капли при кашле и чихании, а также через близкий контакт, например, объятия или поцелуи, и через зараженные поверхности. Вирус может попасть в организм через руки, которые касаются зараженных предметов, а затем через рот, нос или глаза.

Защита от вируса

Защититься от HMPV можно с помощью тех же методов, что и от Covid-19: частое мытье рук, избегание касания лица немытыми руками и минимизация контактов с больными людьми.

Симптомы метапневмовируса

Симптомы HMPV схожи с другими гриппоподобными заболеваниями: кашель, лихорадка, заложенность носа, насморк. В некоторых случаях может возникать одышка, которая иногда прогрессирует в бронхит или пневмонию.

Поскольку вирус был обнаружен относительно недавно, для него нет специфического лечения или вакцины. Больным рекомендуется лечить симптомы, как при гриппе, и оставаться дома до полного выздоровления.