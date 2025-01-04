Старт в Париже, продолжение в Баку

Новый сезон в мировом дзюдо обещает быть очень насыщенным и интересным. И на то есть сразу несколько причин: возвращение на татами героев Олимпиады в Париже, адаптация к изменениям в правилах и, конечно же, рождение новых имен.

Как передает Day.Az со ссылкой наİdman.biz, календарь по традиции включает в себя соревнования на любой вкус. В 2025-м состоятся 10 турниров "Большого шлема", три Гран-При, чемпионат мира. Причем, явка обещает быть высокой уже на первые старты, ведь дзюдоистам предстоит бороться по новым правилам, в определенной степени с листа. Среди особенностей изменений - возвращение оценки "юко" и возможность захватов ниже пояса. Спортсмены впервые проверят новые навыки в деле 1-2 февраля на "Большом шлеме" в Париже, который откроет сезон. А уже две недели спустя Мировой тур переместиться в Баку. Как и в прошлом году, "Большой шлем" в столице вновь состоится в феврале (14-16).

К слову, последний месяц зимы вместит в себя сразу три "Больших шлема" - с 28 февраля по 2 марта он состоится в Ташкенте. И такой соревновательный калейдоскоп связан и с тем, что до чемпионата мира в Будапеште (13-19 июня) дзюдоисты должны приспособиться к новым правилам, которые после мундиаля будут обсуждены уже с прицелом на олимпийскую квалификацию.

Поэтому до главного старта сезона состоятся еще несколько турниров "Большого шлема" в Тбилиси, Душанбе и Астане, а также Гран-При в Австрии. Не исключено, что до ЧМ пройдет и "Большой шлем" в Анталье, дата которого пока не определена.

После мундиаля в календаре будет относительное затишье. Обращает на себя внимание разве что "Большой шлем" в Улан-Баторе (25-27 июля), а осенью все внимание будет направлено на Абу-Даби. Прошлогодняя столица чемпионата мира вновь проведет "Большой шлем" (17-19 октября). Далее по расписанию Гран-При Загреба (14-16 ноября) и Гран-При Португалии, даты которого определятся позднее. Ну а завершит сезон "Большой шлем" в Токио (6-7 декабря).

Ниже представляем расписание утвержденных соревнований на 2025-й год

1-2 февраля. "Большой шлем" в Париже (Франция)

14-16 февраля. "Большой шлем" в Баку

28 февраля - 2 марта. "Большой шлем" в Ташкенте (Узбекистан)

7-9 марта. Гран-При в Линце (Австрия)

21-23 марта. "Большой шлем" в Тбилиси (Грузия)

2-4 мая. "Большой шлем" в Душанбе (Таджикистан)

9-11 мая. "Большой шлем" в Астане (Казахстан)

13-19 июня. Чемпионат мира в Будапеште (Венгрия)

25-27 июля. Гран-При в Улан-Баторе (Монголия)

17-19 октября. "Большой шлем" в Абу-Даби (ОАЭ)

14-16 ноября. Гран-При в Загребе (Хорватия)

6-7 декабря. "Большой шлем" в Токио (Япония)