В Баку взорвался автомобиль

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку. На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны.

Как передает Day.Az, согласно данным МЧС, в автомобиле марки CHEVROLET COBALT произошёл внезапный взрыв газового баллона объёмом 200 литров. На месте происшествия пожарные провели необходимые меры безопасности.

В результате взрыва водитель автомобиля, Ильгар Рзаев, получил травмы различной степени тяжести и был передан бригаде скорой медицинской помощи.