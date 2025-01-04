https://news.day.az/society/1720515.html В Баку взорвался автомобиль На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку. На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны, сообщает Day.Az.
В Баку взорвался автомобиль
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку. На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны.
Как передает Day.Az, согласно данным МЧС, в автомобиле марки CHEVROLET COBALT произошёл внезапный взрыв газового баллона объёмом 200 литров. На месте происшествия пожарные провели необходимые меры безопасности.
В результате взрыва водитель автомобиля, Ильгар Рзаев, получил травмы различной степени тяжести и был передан бригаде скорой медицинской помощи.
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