Итоги расследования инцидента с эскалатором в бакинском метро

Вчера, 19:25, на станции метро "Хатаи" в Баку произошел инцидент: пассажир нажал кнопку экстренной остановки эскалатора, что привело к его остановке и образованию давки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена, по факту происшествия было проведено расследование.

"Для выяснения причины остановки эскалатора была сразу проведена проверка панели управления. Установлено, что технических проблем не было, а остановка произошла из-за нажатия кнопки "Стоп". После этого работа эскалатора была восстановлена", - отметили в метрополитене.

В пресс-службе также подчеркнули, что кнопка "Стоп" предназначена для экстренной остановки эскалатора в чрезвычайных ситуациях, когда это действительно необходимо.

Бакинский метрополитен обратился в Управление полиции метрополитена для расследования инцидента и принятия соответствующих мер.

Напоминаем, что необоснованное нажатие кнопки "Стоп" влечет ответственность согласно статье 306.4 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в размере 50 манатов за такие действия, как снятие перил эскалатора, необоснованное использование кнопки "Стоп", курение в вестибюлях, переходах и на платформах, а также другие нарушения, угрожающие безопасности пассажиров.

Метрополитен призывает пассажиров соблюдать правила безопасности и правильно использовать эскалаторы, следить за детьми и избегать действий, которые могут привести к несчастным случаям и травмам.

Кроме того, напоминают, что выбрасывание мусора на эскалатор, снятие поручней или размещение предметов на эскалаторе также является административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность.