Гидрометцентр предупреждает

В первые дни января в Азербайджане наблюдалась мягкая и преимущественно сухая погода. По словам заместителя руководителя службы Гюльнары Аббасовой, мягкие юго-западные ветры доминировали в регионе.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Максимальная температура воздуха составила +16°C в Баку и на Апшеронском полуострове, +9°C в Нахчыванской АР, +16°C в районах равнинной зоны и +12°C в горных районах.

Согласно прогнозу Гюльнары Аббасовой, с вечера 5 января в северных и западных районах страны начнутся осадки, которые продолжатся до середины дня 6 января. В горных районах ожидается снег, местами осадки будут интенсивными. 5 января западный ветер усилится в отдельных местах, а в Баку и на Апшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер с порывами.